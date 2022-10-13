فيديو لواقعة غريبة.. هذا ما فعلته أفعى كوبرا بسيارات على طريق في ليبيا

وقالت فضائية "الحدث"، لم يعرف حتى الآن ما إذا كان هذا الحادث النادر قد تسبب في وقوع إصابات أم اقتصرت الأضرار على تهشم السيارات التي كانت متوقفة نتيجة الاصطدام العنيف، وفق ما أظهره الفيديو.