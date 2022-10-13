فيديو لواقعة غريبة.. هذا ما فعلته أفعى كوبرا بسيارات على طريق في ليبيا

في واقعة نادرة وغريبة، تسبّبت أفعى "كوبرا" كانت تقطع الطريق بحادث مروري مروّع في مدينة القبّة شرق ليبيا.
ويظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف وقع الحادث عندما أبطأت سيارة على الطريق، بجوار سيارتين متوقفتين، فيما كانت الحية تتحرك على الطريق.
وكان قائد السيارة يبطئ ليحاول تفادي دهس الأفعى، التي كانت تقطع طريقاً رئيسياً مزدحماً بالمركبات.
وفي لحظة واحدة جاءت سيارة مسرعة، وفقد السائق التحكم في عربته عندما فوجئ بالسيارة أمامه، فاصطدم بالسيارة التي أمامه وسيارة أخرى متوقفة، وكان التصادم قويًا ما تسبب بتهشم ثلاث سيارات.
وقالت فضائية "الحدث"، لم يعرف حتى الآن ما إذا كان هذا الحادث النادر قد تسبب في وقوع إصابات أم اقتصرت الأضرار على تهشم السيارات التي كانت متوقفة نتيجة الاصطدام العنيف، وفق ما أظهره الفيديو.