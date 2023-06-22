بالفيديو.. انفجار وحريق في مطعم صيني يتسبب بمقتل 31 شخصاً
أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، اليوم (الخميس)، بأن انفجاراً ناجماً عن تسرب غاز في مطعم للشواء بمنطقة نينغشيا بشمال غربي الصين أدى إلى مقتل 31 شخصاً، مما دفع بالرئيس شي جينبينغ إلى إصدار أمر بتشديد مراقبة إجراءات السلامة.
وذكرت "شينخوا" أن الانفجار، الذي وقع مساء أمس (الأربعاء) في ينتشوان عاصمة منطقة نينغشيا، نتج عن تسرب من خزان لغاز البترول المسال بالمطعم.
وأضافت الوكالة، أن 7 أشخاص يخضعون للعلاج من حروق وجروح ناجمة عن الزجاج المهشم.
وبثت وسائل إعلام صينية ودولية لقطات لحريق ضخم اشتعل جراء الانفجار، وظهرت قوات الحماية المدنية وهي تكافح الحريق حتى تمت السيطرة عليه.
وذكر تلفزيون الصين الرسمي أن الرئيس أمر السلطات ببذل قصارى جهدها لعلاج المصابين، وقال إنه ينبغي تعزيز مراقبة إجراءات السلامة في الصناعات والقطاعات الرئيسية.
ولا تعدّ الحوادث الناجمة عن انفجارات الغاز والمواد الكيماوية نادرة في الصين على الرغم من محاولاتها تحسين تدابير السلامة على مدى سنوات.
وفي عام 2015، أودت سلسلة انفجارات في مدينة تيانجين الساحلية الشمالية بحياة 173 شخصاً.