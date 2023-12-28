يحارب بمسدس بلاستيك مرتديًا ملابس غريبة.. حقيقة فيديو جندي إسرائيلي أصيب بـ"نوبة جنون"

مع احتدام المعارك والهجمات الإسرائيلية في غزة، تداولت صفحات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو قيل إنه يُظهر جنديًّا إسرائيليًّا، قالت إنه "مصاب بنوبة جنون عصبية" بعد مشاركته في القتال الدائر هناك.
ويظهر في الفيديو رجل بلباس غريب ملون يحمل لعبة بلاستيكية على شكل سلاح في شارع، ويقوم بحركات غريبة.
ومما يقوله باللغة العبرية: "لا تخافي موريشكا، لا خوف.. بسرعة ندخل إلى السيارة ونذهب".
وجاء في التعليقات المرافقة أن مَن يظهر في هذا المقطع هو جندي إسرائيلي "تَعَرض لصدمة عنيفة بعد أن ذهب إلى غزة".
وحسب تقرير لوكالة "فرانس برس"؛ فهذا الفيديو ليس كما قيل عنه على مواقع التواصل؛ فهو لا يُظهر جنديًّا إسرائيليًّا مصابًا بنوبة عصبية مثلما ادعت المنشورات؛ حيث كشف فريق البحث والتقصي بـ"فرانس برس"، عن مشاهد ثابتة من الفيديو على محركات البحث تُظهر أنه منشور على "تيك توك" في الثامن والعشرين من أكتوبر، وعلى يوتيوب قبل ذلك بيوم؛ أي في اليوم نفسه لبدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع المحاصر؛ مما يستبعد ما قيل عنه على صفحات شبكات التواصل.
ونُشِر الفيديو على حساب باسم دايف سبيكتور، وهو فنان كوميدي إسرائيلي ساخر ينشر مشاهد تمثيلية هزلية في موقع "تيك توك". ويمكن العثور على مقاطع تمثيلية مشابهة في حسابات الشخص نفسه على مواقع يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام.
وبمراجعة "سبق" للفيديو، كشفت عن تعليق لـ"سبيكتور" نفسه، يصف فيه المشهد الساخر ويقول: "هذا أفضل ما نستطيع أن نفعله في هذه الأيام العصيبة"، في إشارة إلى سخريته من الحرب في غزة وصور القتل والدمار، وحالة الانهيار النفسي بين الجنود الإسرائيليين.