يحارب بمسدس بلاستيك مرتديًا ملابس غريبة.. حقيقة فيديو جندي إسرائيلي أصيب بـ"نوبة جنون"

وحسب تقرير لوكالة "فرانس برس"؛ فهذا الفيديو ليس كما قيل عنه على مواقع التواصل؛ فهو لا يُظهر جنديًّا إسرائيليًّا مصابًا بنوبة عصبية مثلما ادعت المنشورات؛ حيث كشف فريق البحث والتقصي بـ"فرانس برس"، عن مشاهد ثابتة من الفيديو على محركات البحث تُظهر أنه منشور على "تيك توك" في الثامن والعشرين من أكتوبر، وعلى يوتيوب قبل ذلك بيوم؛ أي في اليوم نفسه لبدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع المحاصر؛ مما يستبعد ما قيل عنه على صفحات شبكات التواصل.