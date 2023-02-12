زلزال تركيا المدمر.. إنقاذ شاب وامرأة حامل وشقيقها بعد ٦ أيام تحت الأنقاض

تُسابق فِرَق الإنقاذ الزمن، في محاولة لانتشال أحياء من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة الزلزال الذي وقع فجر الاثنين الماضي وأدى لمقتل أكثر من 28 ألف شخص في تركيا وسوريا.
وفي التفاصيل، تمكنت فِرَق الإنقاذ في ولاية كهرمان مرعش التركية من إنقاذ شاب سوري من تحت الأنقاض، بعد ما أمضى 140 ساعة تحت الأنقاض.
وقالت وسائل إعلام تركية إن فِرَق الإنقاذ التابعة لبلدية ولاية صقاريا، أخرجت الشاب محمد حبيب البالغ من العمر 26 عامًا، من تحت الأنقاض في منطقة "12 فبراير" بمركز ولاية كهرمان مرعش، وجرى نقله إلى المستشفى للعلاج.
وأكدت أنه تم انتشال امرأة حامل وشقيقها من تحت أنقاض مبنى مدمر بولاية هاتاي، بعد مضي 6 أيام على الزلزال الذي أوقع آلاف القتلى والجرحى.
وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ تمت في مدينة أنطاكيا؛ مؤكدة أنهما نُقِلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.