زلزال تركيا المدمر.. إنقاذ شاب وامرأة حامل وشقيقها بعد ٦ أيام تحت الأنقاض

وقالت وسائل إعلام تركية إن فِرَق الإنقاذ التابعة لبلدية ولاية صقاريا، أخرجت الشاب محمد حبيب البالغ من العمر 26 عامًا، من تحت الأنقاض في منطقة "12 فبراير" بمركز ولاية كهرمان مرعش، وجرى نقله إلى المستشفى للعلاج.