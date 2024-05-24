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بالصور: أذهل الناظرين.. "قمر الزهرة" يتلألأ في مشاهد أخاذة حول العالم

اقترن بظاهرة فلكية جمعته مع "قلب العقرب"
القمر يغرب خلف جسر خليج سان فرانسيسكو-أوكلاند بالولايات المتحدة
القمر يغرب خلف جسر خليج سان فرانسيسكو-أوكلاند بالولايات المتحدةالأناضول

خطف قمر الزهرة أنظار المتابعين حول العالم بمشاهد أخاذة أجبرت عدسات الكاميرا على عدم تفويت الفرصة في الظفر بلقطات مذهلة، لا سيما مع اقترانه بظاهرة فلكية فريدة.

القمر يزين سماء الكويت
القمر يزين سماء الكويتجيتي

وجاء اكتمال القمر مقروناً بظاهرة الاقتران التي جمعته مع نجم "قلب العقرب"، وهو نجم أحمر عملاق تبلغ كتلته 12 ضعف كتلة الشمس، ويصل في ضخامة حجمه إلى درجة أنه إذا حل محل الشمس في النظام الشمسي لوصل إلى مدار كوكب المشتري.

القمر يغرب خلف نصب المسيح الفادي التذكاري في ريو دي جانيرو بالبرازيل
القمر يغرب خلف نصب المسيح الفادي التذكاري في ريو دي جانيرو بالبرازيلشاترستوك

ويُعد نجم "قلب العقرب" واحداً من أكبر النجوم التي اكتشفها علماء الفلك، وواحداً من أكثر النجوم الملونة، ويبدو لونه أحمر برتقالياً للعين المجردة، وبسبب ذلك كثيراً ما يخلط بينه وبين كوكب المريخ المعروف بالكوكب الأحمر.

قمر الزهرة كما يظهر في مولفيتا بإيطاليا
قمر الزهرة كما يظهر في مولفيتا بإيطالياجيتي

وتظهر الصور اقتراب البدر بشدة من النجم الساطع "قلب العقرب" إذ بدا النجم وكأنه اختفى خلف القمر.

قمر الزهرة يرتفع فوق فاليتا بمالطا
قمر الزهرة يرتفع فوق فاليتا بمالطا رويترز
كما يظهر القمر خلف البرج الطويل لجامعة لومونوسوف موسكو بروسيا
كما يظهر القمر خلف البرج الطويل لجامعة لومونوسوف موسكو بروسيارويترز
يتوسط السماء فوق منارة دوفركورت بالمملكة المتحدة
يتوسط السماء فوق منارة دوفركورت بالمملكة المتحدةشاترستوك
يرتفع البدر فوق مدينة نيويورك
يرتفع البدر فوق مدينة نيويوركجيتي
يرتفع القمر المكتمل فوق برج في تورنتو بكندا
يرتفع القمر المكتمل فوق برج في تورنتو بكنداالأناضول
يرتفع خلف أفق وسط مانهاتن ومبنى إمباير ستيت في مدينة نيويورك الأمريكية
يرتفع خلف أفق وسط مانهاتن ومبنى إمباير ستيت في مدينة نيويورك الأمريكيةجيتي
يضيء السماء فوق معبد بوسيدون في كيب سونيون في أثينا باليونان
يضيء السماء فوق معبد بوسيدون في كيب سونيون في أثينا باليونانالأناضول

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