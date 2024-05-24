بالصور: أذهل الناظرين.. "قمر الزهرة" يتلألأ في مشاهد أخاذة حول العالم

خطف قمر الزهرة أنظار المتابعين حول العالم بمشاهد أخاذة أجبرت عدسات الكاميرا على عدم تفويت الفرصة في الظفر بلقطات مذهلة، لا سيما مع اقترانه بظاهرة فلكية فريدة.
وجاء اكتمال القمر مقروناً بظاهرة الاقتران التي جمعته مع نجم "قلب العقرب"، وهو نجم أحمر عملاق تبلغ كتلته 12 ضعف كتلة الشمس، ويصل في ضخامة حجمه إلى درجة أنه إذا حل محل الشمس في النظام الشمسي لوصل إلى مدار كوكب المشتري.
ويُعد نجم "قلب العقرب" واحداً من أكبر النجوم التي اكتشفها علماء الفلك، وواحداً من أكثر النجوم الملونة، ويبدو لونه أحمر برتقالياً للعين المجردة، وبسبب ذلك كثيراً ما يخلط بينه وبين كوكب المريخ المعروف بالكوكب الأحمر.
وتظهر الصور اقتراب البدر بشدة من النجم الساطع "قلب العقرب" إذ بدا النجم وكأنه اختفى خلف القمر.