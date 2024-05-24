بالصور: أذهل الناظرين.. "قمر الزهرة" يتلألأ في مشاهد أخاذة حول العالم

وجاء اكتمال القمر مقروناً بظاهرة الاقتران التي جمعته مع نجم "قلب العقرب"، وهو نجم أحمر عملاق تبلغ كتلته 12 ضعف كتلة الشمس، ويصل في ضخامة حجمه إلى درجة أنه إذا حل محل الشمس في النظام الشمسي لوصل إلى مدار كوكب المشتري.