ردًا على طلاقها عقب الزفاف.. شاهد أغرب فيديو لمصرية تحتفل بعذريتها وشرفها في مظاهرة حاشدة
في أغرب واقعة تتعلق بعذرية وشرف فتاة في مصر، انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يحمل ابنته ويطوف بها أرجاء قريته، وسط جموع من الأهالي تحيط به، ويردد بعض الأشخاص المصاحبون، "الشريفة العفيفة وصلت يا بلد"، وهو ما أثار الكثير من الجدل.
تزوجها الخميس وطلقها يوم الجمعة
وحسب موقع "القاهرة 24 "، تعود الواقعة إلى قرية المسلمية التابعة لدائرة صان الحجر القبلية في محافظة الشرقية شمالي مصر، حيث احتفل الأب السيد غنيم، بابنته "منة"، بعدما ثبتت سلامة عذريتها في مواجهة مزاعم زوجها أنها ليست بكرًا أو عذراء، وذلك بعد زواجهما يوم الخميس الماضي، وطلاقها يوم الجمعة.
فحص عذرية
وبعد حادث طلاق عروس الشرقية، أقدم والدها على فحص عذرية ابنته عن طريق الفحص الطبي، لكي يضع والد العروس التقرير والفحص الطبي فيصلًا بينه وبين أهالي زوج ابنته وأهل القرية.
وبالفعل أجرى الأطباء، الفحص الطبي على العروس، يوم الأحد الماضي، وذلك بعد اصطحابها بواسطة والدها، لإجراء الفحص الطبي عليها والتأكد من سلامة غشاء البكارة خاصتها.
الفتاة عذراء
وعقب إجراء الفحوصات الطبية، كشف تقرير فحص العذرية، سلامة عذرية الفتاة وعدم تأثر بكارتها، وبيّن التقرير: بعد توقيع الكشف الطبي على المذكورة، وبناءً على طلب ولي أمرها تبين أنها عذراء وأن غشاء البكارة سليم.
وأكد الفحص الطبي ونتائج الفحص عذرية الفتاة، وأظهرت صورة التقرير الطبي المتداول أن الفتاة “م. ال. م. غ”، عمرها 16 سنة، التي تم توقيع الكشف الطبي عليها بناءً على طلبها وطلب ولي أمرها، أنها عذراء وأن غشاء بكارتها سليم.
فيديو احتفال والد عروس الشرقية
وبعد تأكد الأب وأهل العروس، اصطحبوها في حالة من الاحتفال يحيط بهم أهالي القرية، وسط هتافات مرددة: الشريفة العفيفة وصلت يا بلد، مما أدى إلى انتشار الفيديو المتداول، كما انتشرت صورة من التقرير الطبي، التي تؤكد رواية الطبيب والأب.
جلسة عرفية بين أهل العروس والزوج
وعقب ظهور التقرير الطبي، والانتشار الواسع لفيديو عروس الشرقية، عقد أهل عروس الشرقية، صاحبة واقعة فحص العذرية، وأهل زوجها، جلسة عرفية بحضور العديد من أهالي وكبار القرية، للتوصل إلى توافق وحل بين العائلتين..
أول تعليق من والد عروس الشرقية
ونقل موقع "القاهرة 24" عن والد فتاة الشرقية: إن هناك تدخلات حدثت من جانب أطراف في البلدة لإنهاء الخلافات بين الأسرة وزوج الفتاة، منها تدخل والد الزوج وأعمام الفتاة، مضيفًا: يكفي أن ربنا نصر بنتي وحقها عاد لها.
تعليق هيئة كبار العلماء بالأزهر
ومن جانبه، علق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الدكتور محمود مهنا، على الواقعة، قائلاً: التصرف السابق من الأب حلال شرعًا ولا حرمة فيه.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: ليس هناك مشكلة، الناس تكلمت عن ابنته كلام لا يليق؟.. وهو أراد أن يثبت للناس أن ابنته شريفة، فذهب إلى الطب، وقرر الطب أن ابنته شريفة، وهذا لا شيء فيه إطلاقًا.
وأوضح مهنا، أنه إذا لم يكن هناك تلاسن يدفع الأب إلى إجراء هذا الكشف الطبي على ابنته لإثبات عذريتها، وإنما كان الدافع وراء ذلك هو الشك فقط، فإنه في هذه الحالة يحرم توقيع الكشف الطبي على الفتاة لإثبات العذرية.
لماذا تم القبض على والد العروس؟
ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر أمني، أنه تم القبض على والد العروس بعدما كشفت التحقيقات أنها قاصر ولم تصل إلى السن القانونية للزواج، حيث إنها تبلغ من العمر 15 عامًا فقط، وبناءً على ذلك تم القبض على والدها لمخالفته القانون وتزويجه فتاة قاصرًا.
وكشف المصدر أيضًا أن الفتاة حاولت الانتحار على خلفية اتهامها بعدم العذرية، موضحًا أن أهل الفتاة من العرب بينما أهل زوجها الذي اتهمها بعدم عذريتها من الفلاحين.
وكان جلسة عرفية جمعت بين أهل فتاة الشرقية، صاحبة واقعة فحص العذرية، وأهل زوجها، انتهت بالصلح بينهما.