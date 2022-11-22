ردًا على طلاقها عقب الزفاف.. شاهد أغرب فيديو لمصرية تحتفل بعذريتها وشرفها في مظاهرة حاشدة

لماذا تم القبض على والد العروس؟

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر أمني، أنه تم القبض على والد العروس بعدما كشفت التحقيقات أنها قاصر ولم تصل إلى السن القانونية للزواج، حيث إنها تبلغ من العمر 15 عامًا فقط، وبناءً على ذلك تم القبض على والدها لمخالفته القانون وتزويجه فتاة قاصرًا.