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بالفيديو.. رد فعل طريف لمدرب بروناي بعد ضياع هجمة خطيرة على الفريق
ضِمن مباراته ضد منتخب عمان الأولمبي في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة
تداولت الجماهير الرياضية، مقطع فيديو طريفًا لمدرب منتخب بروناي الأوليمبي، عقب ضياع هجمة خطرة على مرمى فريقه في مباراته أمام نظيره العماني.
وظهر المدرب وهو يرفع يديه حامدًا الله على ضياع الفرصة وظهر أيضًا مبتسمًا وكأنه يعرف الفارق بين قدرات المنتخبين.
وانتصر منتخب عمان الأولمبي على نظيره منتخب بروناي بثلاثة أهداف دون رد، أمس الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.
وفشل المنتخب العماني في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.