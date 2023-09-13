بالفيديو.. رد فعل طريف لمدرب بروناي بعد ضياع هجمة خطيرة على الفريق

وانتصر منتخب عمان الأولمبي على نظيره منتخب بروناي بثلاثة أهداف دون رد، أمس الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.