"لها قلب جميل".. شاهد قصة فتاة ساعدت والدها المعاق وأثارت إعجاب الجميع

وتضيف "ساو": "أثقل ثلاجة يمكنني حملها على ظهري هي 70 كجم، لكن يمكنني حملها إلى الطابق الأول فقط ولا يمكنني الصعود إلى طوابق أعلى بعد ذلك"، تؤكد أن: "القيام بهذا العمل يتطلب أيضًا مهارات. أعتقد أنني استوعبتها بعد القيام بذلك مرات عديدة، وعادة أقوم بتوصيل ثلاجة أو ثلاجتين في اليوم ولا أشعر بالتعب الشديد".