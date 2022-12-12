حول العالم في صورة: بريطانيا تغرق في بحور الثلج.. ماذا حدث؟

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد هطولاً كثيفاً للثلوج في العاصمة البريطانية لندن، حيث اكتست الأشجار وبرج ساعة بيج بن الشهير باللون الأبيض.
وعلى الرغم من شاعرية المشهد إلا أن الأمر لا يمكن رؤيته من هذا الجانب فقط، حيث تسببت الهطولات الكثيفة للثلوج في إلغاء عدد من رحلات الطيران في عددٍ من مطارات العاصمة، وتسببت في شل حركة النقل الجوي في البلاد، والتسبب في اضطرابات كبيرة.
وأثر الطقس المتجمد على حركة السكك الحديدية، وأدى إلى إلغاء وتباطؤ بعض الرحلات، فيما تسبب في تعطل حركة السير، وزحام شديد على الطرق الرئيسية في البلاد.
كما تسببت الثلوج في سقوط 3 أطفال صرعى، بعدما سقطوا في بحيرة يغطيها الجليد في وسط إنجلترا، فيما انتشل طفل آخر لا يتعدى عمره الست سنوات في حالة حرجة.
ووفقاً لعددٍ من التقارير الإعلامية، فقد بلغ سُمك الثلوج أكثر من 10 سنتيمترات، فيما سجلت اسكتلندا درجة حرارة بلغت 15 درجة تحت الصفر، وأجواء تصل إلى حد التجمد، بينما انخفضت درجة الحرارة إلى دون 10 درجات تحت الصفر في مناطق بريطانية أخرى.