حول العالم في صورة: بريطانيا تغرق في بحور الثلج.. ماذا حدث؟

وعلى الرغم من شاعرية المشهد إلا أن الأمر لا يمكن رؤيته من هذا الجانب فقط، حيث تسببت الهطولات الكثيفة للثلوج في إلغاء عدد من رحلات الطيران في عددٍ من مطارات العاصمة، وتسببت في شل حركة النقل الجوي في البلاد، والتسبب في اضطرابات كبيرة.