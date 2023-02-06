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عدد القتلى يرتفع لـ912.. أردوغان: زلزال اليوم أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 84 عامًا

تَوَجّهَ إلى مقر الكوارث والطوارئ للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ بزلزال قهرمان مرعش
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين: إن "زلزال اليوم أكبرُ كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939"؛ مضيفًا: "ارتفع عدد القتلى في تركيا إلى 912 قتيلًا، و5385 مصابًا، وعشرات المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض".

وتابع: "45 بلدًا عرضت علينا المساعدة في جهود الإنقاذ".

وقال أردوغان: القوات المسلحة تباشر أعمال الإنقاذ في المناطق المتضررة من الزلزال الذي تَسبب في دمار كبير بعدة مناطق.

وتوجه الرئيس التركي إلى مقر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)؛ للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بزلزال قهرمان مرعش وفق "الأناضول".

وضرب زلزالٌ -فجر الاثنين- منطقة تركيا وسوريا، بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر؛ مُخَلفًا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

رجب طيب أردوغان
زلزال تركيا

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