عدد القتلى يرتفع لـ912.. أردوغان: زلزال اليوم أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 84 عامًا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين: إن "زلزال اليوم أكبرُ كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939"؛ مضيفًا: "ارتفع عدد القتلى في تركيا إلى 912 قتيلًا، و5385 مصابًا، وعشرات المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض".