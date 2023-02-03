تفاصيل جديدة عن "أكبر مصنع مخدرات بتاريخ الكويت"

وأكّدت المصادر أن 8 ملايين حبة لاريكا كانت معدة للتهريب إلى دولة مجاورة، موضحة أن المصنع قائم منذ سنة في الوفرة، ويمتد على مساحة ألفي متر مربع، وفيه مخزن سري لتكديس المواد الخام المخدرة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تواصل الجهود لمحاصرة المهرّبين والمروّجين.