بقيمة 30 مليون دولار.. شاهد النهاية المروعة ليخت فاخر في أستراليا

وحسب موقع "الحرة"، قالت الشرطة إنه تم استدعاء أطقم الطوارئ لإخماد حريق في الرصيف على طريق كلارك في وولويتش على شاطئ سيدني، بعد الساعة الثامنة مساء من يوم السبت، غير أنه تم العثور على يخت "أنديامو" المملوك لرجل الأعمال الأسترالي البريطاني، مايكل هنتز، غارقا بالكامل.