صور بالسلاح.. حفلة رقص في أمريكا لتمويل "يوم الانتقام للمتحولين جنسيًّا"!

وجاءت أودري هيل (28 عامًا) التي بدأت تعلن نفسها رجلًا، في 27 مارس الجاري، إلى مدرسة مسيحية في مدينة ناشفيل حيث درست سابقًا، وقتلت 6 أشخاص بمن فيهم 3 أطفال، قبل قتلها من قِبَل ضباط الشرطة.