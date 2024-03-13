بالصور: رمضان حول العالم.. مساجد ممتلئة وموائد عامرة ومشاهد تشع بهجة وسعادة

استقبل المسلمون في شتى أنحاء العالم شهر رمضان المبارك بسعادة وبهجة؛ إذ شوهدت المساجد تمتلئ بالمصلين في أجواء روحانية وإيمانية، فيما تزينت الشوارع والجوامع بالزينة والإضاءة، بينما تشارك الصائمون موائد الإفطار مجسدين معاني البذل والعطاء.