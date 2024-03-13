بالصور: رمضان حول العالم.. مساجد ممتلئة وموائد عامرة ومشاهد تشع بهجة وسعادة

استقبل المسلمون في شتى أنحاء العالم شهر رمضان المبارك بسعادة وبهجة؛ إذ شوهدت المساجد تمتلئ بالمصلين في أجواء روحانية وإيمانية، فيما تزينت الشوارع والجوامع بالزينة والإضاءة، بينما تشارك الصائمون موائد الإفطار مجسدين معاني البذل والعطاء.
مسلمات يؤدين صلاة التراويح في ساحة المسجد الأقصىعمار عوض/ رويترز
شرائط الإضاءة تُزيّن واجهة مسجد في كراتشي بباكستانأختار سومرو/ رويترز
نازحون فلسطينيون يزينون خيامهم احتفالاً بشهر رمضان في رفح جنوب غزةمحمد سالم/ رويترز
قطة تشارك صائم وجبة الإفطار في أحد مساجد العاصمة الإندونيسية جاكرتاويلي كورنياوان/ رويترز
رجل يقوم بإعداد وجبة الإفطار لعشرات الصائمين في عاصمة بنجلاديشدكا محمد بونير حسين/ رويترز
الرجال والسيدات يشاركون في صلاة التراويح من مسجد الاستقلال الكبير في إندونيسياويلي كورنياوان/ رويترز
المصلون يؤدون تراويح الليلة الأولى من رمضان بجامع عمرو بن العاص في العاصمة المصرية القاهرةعمرو عبدالله/ رويترز
نساء صوماليات يتسوقن خلال شهر رمضان المبارك في العاصمة الصومالية مقديشوفيصل عمر/ رويترز
سُفر إفطار الصائمين.. مشهد إيماني يُجسِّد معاني البذل والخير واجتماع أفئدة المسلمين في رحاب المسجد النبويواس
الحرم المكي يعج بالمصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان المباركواس