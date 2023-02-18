شاهد.. مبانٍ بتركيا تتكئ على بعضها وأخرى على السيارات والخطر ما زال قائماً

على الرغم من مرور قرابة أسبوعين على الزلزال المدمّر في تركيا، لا يزال خطر انهيار المباني التي تضرّرت من جرّاء الزلزال قائماً، حيث تظهر صورٌ متداولة عديداً من العمارات المتكئة على بعضها بعضاً وأخرى تستند إلى السيارات.
ومع استمرار الهزات الارتدادية في المناطق التي ضربها الزلزال المدمّر جنوبي البلاد، تستمر عمليات إجلاء السكان وتقييم حالة المباني ومدى جاهزيتها للسكن.
وتحوّل عديدٌ من المباني، وفق روسيا اليوم، إلى حطام في منطقة كيريخان في هاتاي، وتعرّض بعض المباني لأضرارٍ جسيمة بسبب الاتكاء على بعضها بعضاً.
وبينما يقضي المواطنون الليل في خيام أقيمت في نقاط مختلفة من مناطقهم، أفادت الأنباء بأنه سيتم هدم المباني المتضررة بشكل كبير وإزالة حطامها في الأيام المقبلة.
وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.