شاهد.. مبانٍ بتركيا تتكئ على بعضها وأخرى على السيارات والخطر ما زال قائماً

على الرغم من مرور قرابة أسبوعين على الزلزال المدمّر في تركيا، لا يزال خطر انهيار المباني التي تضرّرت من جرّاء الزلزال قائماً، حيث تظهر صورٌ متداولة عديداً من العمارات المتكئة على بعضها بعضاً وأخرى تستند إلى السيارات.