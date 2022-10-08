على طريقة أفلام هوليوود.. شاهد ما حدث بمحطة وقود أمريكية

وحسب "سكاي نيوز عربية": تُظهر اللقطات رجلًا يبلغ من العمر 29 عامًا يقف بجانب سيارته في محطة الوقود، وأمامها شاحنة بيضاء صغيرة "فان"، وفجأة خرج ملثّمون من السيارة مشهرين سلاحهم، وحاولوا الهجوم على الرجل الذي تمكّن من الفرار إلى متجر ملحق بالمحطة؛ حيث كانت تعجّ بالمتسوّقين، فعاد اللصوص أدراجهم وسرقوا سيارته، كما غادر قسم منهم في الشاحنة الصغيرة في اتجاهات مختلفة.