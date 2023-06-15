اليونان.. غرق مصريين في أسوأ حادث غرق هجرة غير شرعية

وقال المتحدث باسم خفر السواحل نيكولاوس أليكسيو، في تصريح لشبكة "إي آر تي": إن المركب "بطول ما بين 25 و30 مترًا، المتن كان مكتظًّا، ونعتقد أنّ الداخل كان كذلك أيضًا".