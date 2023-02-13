فقَد إحدى عينيه خلال عمليات الإنقاذ.. رسالة متطوع ضمن أبطال الخوذ البيضاء في سوريا

وأضاف "رسلان": بحكم عملي كسائق لسيارة الإسعاف، أعلم تمامًا أن الثانية لها قيمة في إنقاذ الأرواح، كنت أحاول البقاء مع زملائي في مهمتهم الإنسانية بالبحث والإنقاذ عن الناجين بعد الزلزال؛ لكن الحادث الذي تعرضتُ له أجبرني على التوقف.