فقَد إحدى عينيه خلال عمليات الإنقاذ.. رسالة متطوع ضمن أبطال الخوذ البيضاء في سوريا

نشر الدفاع المدني السوري قصة المتطوع ضمن أبطال "الخوذ البيضاء" في سوريا فيصل رسلان.
وسرد "رسلان" في رسالته الإنسانية كيف أنه فقد إحدى عينيه خلال عمليات الإنقاذ للناجين تحت الأنقاض في الزلزال المدمر الذي ضرب الحدود بين سوريا وتركيا.
وقال: "أكتب رسالتي هذه رغم الصعوبة في الرؤية، وضعي الآن أفضل ولله الحمد ولا أحتاج سوى الدعاء".
وأضاف "رسلان": بحكم عملي كسائق لسيارة الإسعاف، أعلم تمامًا أن الثانية لها قيمة في إنقاذ الأرواح، كنت أحاول البقاء مع زملائي في مهمتهم الإنسانية بالبحث والإنقاذ عن الناجين بعد الزلزال؛ لكن الحادث الذي تعرضتُ له أجبرني على التوقف.
وأكمل: الخميس الماضي كنت في العمل بمدينة حارم، وعثرنا على جثة تحت الأنقاض، وعندما هممتُ بالنزول لسحبها دخل بعيني سيخ حديد من الأنقاض؛ مضيفًا أن هناك الكثير من العمل بانتظار رجال الإنقاذ؛ لأن آثار الزلزال طويلة الأمد".