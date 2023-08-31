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ماذا فعل "ترامب" ليتجنب المثول شخصياً أمام محكمة فولتون؟

تُعقد الأسبوع المقبل
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامبMatt Rourke

أفادت وثيقة قضائية، اليوم (الخميس)، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفى اتهاماً رسمياً موجهاً إليه، ودفع بأنه غير مذنب في قضية تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.

وأوضحت "رويترز" أن هذه الخطوة تعني أن "ترامب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024، لن يمثل شخصياً أمام محكمة مقاطعة فولتون في أتلانتا الأسبوع المقبل لمواجهة الاتهامات.

واحتجز "ترامب" الخميس الماضي في أحد سجون مدينة أتلانتا على خلفية اتهامه بارتكاب أكثر من 12 تهمة جنائية في إطار دعوى جنائية تتعلق بمحاولات الرئيس السابق تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا عام 2020 التي تعرض فيها للهزيمة أمام الرئيس جو بايدن.

ويتقدم "ترامب" في معظم استطلاعات الرأي بنحو 40 نقطة على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة "بايدن"، مرشح الحزب الديمقراطي الذي هزمه في 2020.

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي السابق
دونالد ترامب

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