"داهس الطفلة الكويتية الهارب" بعد القبض عليه: خشيت ردة فعل ذويها

ويقيم في الكويت نحو 120 ألفًا من غير محددي الجنسية "البدون" وفق إحصائيات غير رسمية، ويطالبون بالحصول على الجنسية الكويتية؛ بينما تعتبر السلطات التجنيس مسألة سيادية، حسب "فرانس برس".