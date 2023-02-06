"داهس الطفلة الكويتية الهارب" بعد القبض عليه: خشيت ردة فعل ذويها

أوقفت السلطات الأمنية في الكويت، المتهم بدهس الطفلة الكويتية والهروب وتركها في حالة خطيرة أمام منزلها في ضاحية بمحافظة الفروانية في الكويت، دون إسعافها.
والأحد، ضُبط المتهم بعد إجراء تحريات والاستعانة بكاميرات المراقبة، واعترف بأنه دهس الطفلة وكان ينوي تقديم الإسعافات لها؛ لكنه خَشِيَ من ردة فعل ذويها؛ وفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
وفي اعترافاته أكد المتهم أنه "لا يعرف الطفلة أو ذويها، وأن الحادث غير متعمد"، وقال إنه "فوجئ بالطفلة أمامه ولم يستطع إحكام السيطرة على السيارة".
والسبت، تم إسعاف طفلة كويتية تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد وصولها لأحد المستشفيات في حالة حرجة؛ إثر تعرضها للدهس أمام منزل أسرتها.
وكثّفت الجهات الأمنية الكويتية بحثها عن "المتهم المجهول"، بعدما دهس الطفلة وفر هاربًا دون إسعافها؛ وفقًا لصحيفة "المجلس".
ويقيم في الكويت نحو 120 ألفًا من غير محددي الجنسية "البدون" وفق إحصائيات غير رسمية، ويطالبون بالحصول على الجنسية الكويتية؛ بينما تعتبر السلطات التجنيس مسألة سيادية، حسب "فرانس برس".
وخلال السنوات الماضية، شهدت الكويت حوادث دهس كثيرة، راح ضحيتها العديد من المواطنين والمقيمين؛ نتيجة عدم الانتباه أو عدم التقيد بتعليمات المرور، حسب تقرير سابق لصحيفة "الأنباء".
وأصدر القضاء الكويتي خلال السنوات الماضية، عدة أحكام تبرّئ قائدي مركبات من دهس مشاة والتسبب بوفاتهم؛ وذلك لوقوع الخطأ من جانب المشاة باستقلالهم طرقًا وشوارعًا مخصصة لسير المركبات، في وقت التزم فيه قائدو المركبات بقانون المرور ولم يتمكنوا من تفادي الدهس.