اليمن: سيول في شمال البلاد تودي بحياة 14 شخصاً بينهم 4 أطفال

وأفاد مسؤول محلي لرويترز بأن السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية تسببت في انهيار عدد كبير من المنازل والمباني الطينية وانسداد قنوات تصريف السيول، الأمر الذي خلف ثلاثة قتلى على الأقل وإصابة 16 آخرين في صنعاء بينهم طفلتان توفيتا وأصيبت الأم في منطقة وادي أحمد بعدما سقط خزان المياه من سطح المنزل عليهم، ولقي شاب في العشرينات من عمره حتفه بمديرية معين غرب صنعاء.