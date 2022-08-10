اليمن: سيول في شمال البلاد تودي بحياة 14 شخصاً بينهم 4 أطفال

خلفت سيول تسببت بها أمطار غزيرة واستثنائية في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي حجة ومأرب 14 قتيلا على الأقل، وأصيب عدد آخر وفق مصادر محلية وسكان المناطق المتضررة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا منذ بدء السيول في اليمن الشهر الماضي إلى 59 شخصاً، وهذه السيول الجارفة ناتجة عن انخفاض جوي مصدره بحر العرب.
وأفاد مسؤول محلي لرويترز بأن السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية تسببت في انهيار عدد كبير من المنازل والمباني الطينية وانسداد قنوات تصريف السيول، الأمر الذي خلف ثلاثة قتلى على الأقل وإصابة 16 آخرين في صنعاء بينهم طفلتان توفيتا وأصيبت الأم في منطقة وادي أحمد بعدما سقط خزان المياه من سطح المنزل عليهم، ولقي شاب في العشرينات من عمره حتفه بمديرية معين غرب صنعاء.
وفي محافظة حجة الجبلية شمال غرب البلاد، أبلغت مصادر محلية رويترز بأن طفلين من أسرة واحدة توفيا غرقا؛ جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت الثلاثاء في عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس بالمحافظة على الحدود السعودية.
من جهته أكد تقرير حكومي وفاة وإصابة ثمانية نازحين وفقد ستة في محافظة مأرب.
كما ذكر تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن السيول والأمطار التي تهاطلت خلال الساعات الماضية تسببت بوفاة ثلاثة نازحين في محافظة مأرب وإصابة خمس آخرين.