مصرع 11 شخصًا في تسرب جديد للغاز بالهند

لقي 11 شخصًا في الهند، مصرعهم، بعد تسرب للغاز بمنطقة جياسبورا الصناعية في لوديانا بولاية البنجاب الشمالية.
وذكر مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه، اليوم الأحد، أن السلطات بحاجة لتحديد نوع الغاز الذي تسرب أو سبب التسريب.
ووفق رويترز قال: بعد الحادث "قتل 11 شخصًا، وهناك أربعة في المستشفى، وعملية الإنقاذ تتواصل".
وفي أغسطس الماضي، نُقلت 112 امرأة هندية على الأقل إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مصنع للألبسة في جنوب البلاد.
كما وقعت حادثة مماثلة في يونيو، في نفس المنطقة؛ حيث فقدت 200 امرأة وعيها بعد تسرب غاز، بحسب قناة "إن دي تي في".
وفي عام 2020، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وتم نقل المئات إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مصنع كيماويات في فيساكاباتنام، وهي مدينة ساحلية صناعية في الولاية نفسها.
وتسرب في 1984، 40 طنًا من الغاز من مصنع لمبيدات الحشرات في بوبال "وسط" ما أسفر عن مقتل 3500 شخص غالبيتهم من المقيمين بمدن صفيح في محيط المنشأة، في أحد أسوأ الحوادث الصناعية في التاريخ.