مصرع 11 شخصًا في تسرب جديد للغاز بالهند

وتسرب في 1984، 40 طنًا من الغاز من مصنع لمبيدات الحشرات في بوبال "وسط" ما أسفر عن مقتل 3500 شخص غالبيتهم من المقيمين بمدن صفيح في محيط المنشأة، في أحد أسوأ الحوادث الصناعية في التاريخ.