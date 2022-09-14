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سحَب 30 ألف دولار ثم استسلم.. لبناني يقتحم مصرفًا بسلاح صيد في واقعة هي الثانية اليوم

بينما يتابع اللبنانيون مشاهد اقتحام فروع لمصارف في عدد من المناطق لمحاولة سحب الأموال