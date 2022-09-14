سحَب 30 ألف دولار ثم استسلم.. لبناني يقتحم مصرفًا بسلاح صيد في واقعة هي الثانية اليوم

شهد فرع بنك ميد "بنك البحر المتوسط"، بمنطقة عالية الشوفية في لبنان، ظهر الأربعاء، محاولة اقتحام تعتبر الثانية من نوعها في يوم واحد، بعد محاولة مشابهة في العاصمة بيروت حدثت في حدود العاشرة صباحًا.
جاءت هذه الواقعة بينما يتابع اللبنانيون مشاهد اقتحام فروع لمصارف في عدد من المناطق؛ لمحاولة سحب الأموال.
وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قالت مصادر جمعية "صرخة المودعين": "المودع اللبناني، الذي اقتحم فرع مصرف بنك ميد في عالية هو رامي شرف الدين، إذ دخل المصرف وبحوزته سلاح صيد، ونجح في الحصول على مبلغ 30 ألف دولار، وبعد أن سلّمها إلى شقيقه، سلّم نفسه للقوى الأمنية".
من جهته، قال المحامي رامي عليق: شرف الدين دخل بسلاح صيد، وحصل على أمواله، والأمور قيد المتابعة.
وجدّد تخوفه من تكرار المشهد بعد اعتكاف القضاة في لبنان عن عملهم، وإلحاح المودعين بالحصول على أموالهم بأيديهم.
وبعد واقعة الاقتحام، أغلق فرع البنك أبوابه في مدينة عالية على الفور، وبدأت التحقيقات في الحادث.
يشار إلى أن "قيمة الودائع لدى البنوك كانت سابقاً تقدر بـ170 مليار دولار أمريكي، ومع بداية الأزمة في عام 2019 تم تحويل جزء منها خارج لبنان من قبل الجهات النافذة والسياسيين والميسورين.
وتم إعطاء المودعين مبالغ محدودة جدًا وبشكل مقنّن وشهري توقف في مارس 2020، وبدأ الدفع يتم على أسعار مختلفة وبمبالغ زهيدة.
يُذكر أن الودائع المطلوبة تقدر بـ98 مليار دولار، بينما المتوفرة لدى البنوك تبلغ 10 مليارات دولار أمريكي فقط، والفرق كبير جدًا.