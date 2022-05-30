11 مليار لقاح.. هذا ما كشفه آخر إحصاءات "كورونا" العالمية

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 528 مليوناً و997 ألف حالة، مقابل 528 مليوناً و722 ألف حالة في الوقت نفسه يوم أمس الأحد.