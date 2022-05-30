11 مليار لقاح.. هذا ما كشفه آخر إحصاءات "كورونا" العالمية

أظهرت بيانات مجمعة، صباح اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 529 مليون حالة، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 11.38 مليار.
وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 528 مليوناً و997 ألف حالة، مقابل 528 مليوناً و722 ألف حالة في الوقت نفسه يوم أمس الأحد.
وجرت مراجعة إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و287 ألف وفاة، كما جرت مراجعة عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 ملياراً و388 مليون جرعة ، بحسب ما نقلت "فرانس 24".
يشار إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، قد يكون بينها بعض الاختلافات.