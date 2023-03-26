الكويت.. تحقيق عاجل في "مقطع متداول" لإحدى الدورات بمعسكر قوات الأمن الخاصة

يأتى هذا بعدما تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة خلال الساعات الماضية، ما فجر غضبًا واسعًا، خصوصًا وأن مثل هذه الدورات تكون سرية.