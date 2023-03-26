الكويت.. تحقيق عاجل في "مقطع متداول" لإحدى الدورات بمعسكر قوات الأمن الخاصة

ذكرت إدارة الإعلام الأمني بالكويت، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الدفاع بالإنابة، الشيخ طلال الخالد، أمر بفتح تحقيق عاجل وفوري في شأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة.
وحسب صحيفة "الراي"، قالت الإدارة إن ذلك يأتي للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة من قام بالتصوير ونشر مقطع الفيديو.
يأتى هذا بعدما تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة خلال الساعات الماضية، ما فجر غضبًا واسعًا، خصوصًا وأن مثل هذه الدورات تكون سرية.
كما وصف البعض عبر التعليقات، المقطع المتداول بـ"المهين"، وسط مطالبات بإلقاء القبض على المسرّبين ومعاقبتهم، حسب "العربية نت".