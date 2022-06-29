1.3 مليار إسترليني.. حصيلة سرقات المحتالين في بريطانيا خلال عام

كشفت دراسة حديثة أن محتالين استولوا على أكثر من 1.3 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي في بريطانيا.
ووفق ما نشرته صحيفة "الجارديان": بلغت الأموال المسروقة عبر ما تسميه دراسة المنظمة المصرفية البريطانية بـ"الاحتيال المصرح به" 589.2 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، بزيادة قدرها 39 في المائة مقارنة بعام 2020.
ووجدت الدراسة أن 195,996 حادثة احتيال في مجال التطبيقات في المملكة المتحدة العام الماضي، بزيادة 27 في المائة عن العام السابق؛ حيث عمل الناس أكثر من المنزل، وأمضوا وقتًا أطول عبر الإنترنت، وقاموا بالمزيد من التسوق عبر الإنترنت؛ مما جعل الضحايا أكثر عرضة لمثل هذه الاحتيالات.
وبيّنت النتائج أن ما يقرب من 40 في المائة من خسائر "الاحتيال المصرح به"، كانت بسبب عمليات انتحال الشخصية؛ حيث يتظاهر المجرمون بأنهم من جهة اتصال موثوق بها لخداع الضحايا لنقل أموالهم؛ حيث سمحت هذه العمليات بسرقة 214.8 مليون جنيه إسترليني.
وكانت عمليات الاحتيال الاستثمارية ثاني أكبر فئة من خسائر الاحتيال؛ حيث سرقت 171.7 مليون جنيه إسترليني في المجموع، بزيادة قدرها 57 في المائة.
يشار إلى أن عمليات الاحتيال على الشراء وفيها يتم خداع شخص ما لشراء منتج غير موجود، تعتبر أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا؛ حيث ارتفعت الحالات بنسبة 18 في المائة، مع وصول إجمالي الخسائر إلى 64.1 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 25 في المائة.