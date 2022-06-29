1.3 مليار إسترليني.. حصيلة سرقات المحتالين في بريطانيا خلال عام

ووجدت الدراسة أن 195,996 حادثة احتيال في مجال التطبيقات في المملكة المتحدة العام الماضي، بزيادة 27 في المائة عن العام السابق؛ حيث عمل الناس أكثر من المنزل، وأمضوا وقتًا أطول عبر الإنترنت، وقاموا بالمزيد من التسوق عبر الإنترنت؛ مما جعل الضحايا أكثر عرضة لمثل هذه الاحتيالات.