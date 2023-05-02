لهذا السبب.. مُنع عمدة مسلم من حضور احتفال البيت الأبيض بعيد الفطر

وحسب موقع "الحرة"، أوضحت الوكالة أنه قبل وقتٍ قصيرٍ من وصوله إلى البيت الأبيض للاحتفال بعيد الفطر، قال رئيس البلدية، محمد خير الله، إنه تلقى اتصالاً من البيت الأبيض يفيد بأنه لن يُسمح له بالدخول وسيتم منعه من قِبل الخدمة السرية.