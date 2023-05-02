لهذا السبب.. مُنع عمدة مسلم من حضور احتفال البيت الأبيض بعيد الفطر

قالت الخدمة السرية الأمريكية، الإثنين، إنها منعت العمدة المسلم لبلدة بروسبكت بارك في نيوجيرسي، من حضور الاحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن؛ بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وحسب موقع "الحرة"، أوضحت الوكالة أنه قبل وقتٍ قصيرٍ من وصوله إلى البيت الأبيض للاحتفال بعيد الفطر، قال رئيس البلدية، محمد خير الله، إنه تلقى اتصالاً من البيت الأبيض يفيد بأنه لن يُسمح له بالدخول وسيتم منعه من قِبل الخدمة السرية.
وقال خير الله؛ لـ"أسوشيتد برس"، إن مسؤول البيت الأبيض لم يوضح له سبب منع جهاز الخدمة السرية دخوله.
ووفقاً للوكالة، أبلغ خير الله، 47 عاماً، فرع نيو جيرسي في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بعد أن قيل له إنه لن يُسمح له بحضور الحدث.
ودعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إدارة بايدن إلى وقف نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات تُعرف بمجموعة بيانات فحص الإرهابيين التي تضم مئات الآلاف من الأفراد.
وأبلغ المجلس خير الله، أن شخصاً باسمه وتاريخ ميلاده موجود في مجموعة بيانات حصل عليها محامو مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية عام 2019، بحسب الوكالة.
كان خير الله؛ منتقداً صريحاً لحظر السفر الذي فرضه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي حدَّ من دخول مواطني عديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.
كما سافر إلى بنغلاديش وسوريا للقيام بعمل إنساني مع الجمعية الطبية السورية الأميركية ومؤسسة وطن.
وأوضحت الوكالة أنه تمّ انتخاب خير الله؛ لولاية خامسة لمنصب عمدة البلدة في يناير.
وقال خير الله؛ في مقابلة عبر الهاتف مع "أسوشيتد برس" وهو في طريقه إلى منزله في نيوجيرسي، مساء الإثنين، "هذا القرار تركني في حيرة وصدمة وخيبة أمل".
وأضاف "المسألة ليست أنني لم أتمكن من الذهاب إلى حفلة، بل الأزمة تتعلق بالقائمة التي استهدفتني بسبب هويتي. ولا أعتقد أن أعلى منصب في الولايات المتحدة يجب أن يسقط في فخ هذا التنميط".
وأكّد المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، أنتوني غوغليلمي؛ للوكالة أن خير الله؛ لم يُسمح له بدخول مجمع البيت الأبيض، لكنه رفض توضيح سبب ذلك.
وقال غوغليلمي في بيان: "بينما نأسف لأي إزعاجٍ قد يكون سببه ذلك، لم يُسمح لرئيس البلدية بدخول مجمع البيت الأبيض هذا المساء. ولسوء الحظ، لا يمكننا التعليق أكثر على الوسائل والأساليب الوقائية المحدّدة المستخدمة لإجراء عملياتنا الأمنية في البيت الأبيض".
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق لـ"أسوشيتد برس"، بحسب الوكالة.