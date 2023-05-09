في ظل تردي أوضاع المعيشة.. شاهد ما فعله موظف ليبي ليعول أسرته
حوّل موظف ليبي قطعة أرض داخل منزله في مدينة قصر الأخيار إلى مزرعة؛ كوسيلة لجني المال لإعالة أسرته؛ وذلك في ظل تردي الأوضاع المعيشية منذ اندلاع الحرب الأهلية.
ويرى الليبي مروان التومي، أن عمله كمزارع في الأرض إلى جانب وظيفته الحكومية يكفي لتأمين الاحتياجات الأساسية فقط، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي تقرير مصور على موقع "سكاي نيوز عربية"، قال مروان: "نظرًا لأن مرتبي لا يكفي لالتزامات الحياة؛ اتجهتُ إلى حلولٍ بديلة داخل المزرعة هنا، هذه مزرعة كنا نزرع فيها حاجات بسيطة للأكل المنزلي، وباعتبار المرتب لا يكفي بدأتُ أنا أزرع فيها، نزرع بصلًا وطماطم بامية وسلقًا وهده خضرة".
وبرغم جهوده المضنية، لا يتخطى دخل "التومي" من الزراعة 40 دينارًا يوميًّا، بجانب 630 آخرين يتقاضاهم من وظيفته الحكومية؛ وهو ما يعتبره غير كافٍ؛ ليضطر إلى خفض إنفاق الأسرة حتى يقتصر على الأساسيات فقط.
ومنذ عام 2011، دخلت ليبيا في دوامة من الفوضى؛ مما أدى لتدهور الاقتصاد.
وكان معهد الاقتصاد والسلام الدولي قد قدر الكلفة الاقتصادية للعنف في ليبيا بنحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا.