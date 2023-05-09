في ظل تردي أوضاع المعيشة.. شاهد ما فعله موظف ليبي ليعول أسرته

وفي تقرير مصور على موقع "سكاي نيوز عربية"، قال مروان: "نظرًا لأن مرتبي لا يكفي لالتزامات الحياة؛ اتجهتُ إلى حلولٍ بديلة داخل المزرعة هنا، هذه مزرعة كنا نزرع فيها حاجات بسيطة للأكل المنزلي، وباعتبار المرتب لا يكفي بدأتُ أنا أزرع فيها، نزرع بصلًا وطماطم بامية وسلقًا وهده خضرة".