لهذا السبب.. مجموعة إندونيسية تطالب السلطات بقطع الإنترنت عن منطقتها

ويتوزع هذا المجتمع المكوّن من 26 ألف نسمة في مقاطعة بانتين، بجزيرة جاوة، على قسمين: مجموعة هامشية تتبنى جزئيًّا التقنيات الجديدة، وأخرى مركزية تحاول تفادي مخاطر الحياة المعاصرة.