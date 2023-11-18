بفيديو التقطته أخته.. لحظة مقتل طفل فلسطيني أمام منزله برصاص "قوات إسرائيلية" بالضفة الغربية

فيما قالت ناهدة، والدة طه: "إنهم يقتلون الأطفال، كل الأطفال الذين قُتلوا كانوا مثل طه، ذهبوا لشراء أشياء من المحال فسقطت عليهم الصواريخ. كل الأطفال في عمر 10 أو 11 أو 14 عامًا، وطه كان في الـ15. أغلبهم أقل من 20 سنة".