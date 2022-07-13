موجة الحر في أوروبا الغربية تطال فرنسا

في البرتغال أسفر حريق ليل الثلاثاء الأربعاء عن مقتل شخص في منطقة أفيرو "شمال"، بحسب خدمات الإنقاذ التي تعمل بكثافة منذ عدة أيام. ولا يزال وسط البلاد، الذي تجتاحه النيران منذ الخميس، الأكثر تضررًا من حرائق الغابات التي اندلعت مجددًا بعد ظهر الثلاثاء بفعل الحرارة وقوة الرياح.