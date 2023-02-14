انتشال شاب حيًّا بعد 200 ساعة تحت الأنقاض.. عمليات الإنقاذ تتواصل في تركيا

وكانت فِرَق الإنقاذ في هاتاي التركية قد انتشلت، أمس الاثنين، مسنًّا يبلغ من العمر 67 عامًا، بعد مرور 185 ساعة على الزلزال المدمر، كما انتشلت صبيًّا في الثالثة عشرة من عمره، بعد أن أمضى 182 ساعة تحت الأنقاض.