الصين.. انهيار جزئي لجسر شمال الصين يتسبّب في مقتل 11 و30 مفقوداً

تسبَّب انهيار جزءٍ من جسر بشمال الصين في مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، فيما تعمل فرق الإنقاذ السبت بحثاً عن نحو 30 مفقوداً، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.