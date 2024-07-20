الصين.. انهيار جزئي لجسر شمال الصين يتسبّب في مقتل 11 و30 مفقوداً

تسبَّب انهيار جزءٍ من جسر بشمال الصين في مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، فيما تعمل فرق الإنقاذ السبت بحثاً عن نحو 30 مفقوداً، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.
ووفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت، انهار جسر الطريق السريع الذي يعبر فوق أحد الأنهر، أمس الجمعة، نحو الساعة 20:40 "بسبب هطول أمطارٍ غزيرة وحدوث فيضاناتٍ مفاجئة في شانغلو بمقاطعة شنشي؛ ما أدّى إلى سقوط 11 قتيلاً.
وقال تلفزيون "سي سي تي في" الحكومي، إن أكثر من 30 شخصاً فُقدوا من جرّاء الكارثة، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".
وبثَّ التلفزيون الرسمي مشاهد للجسر في شانغلو على بُعد نحو 900 كيلومتر جنوب غربي بكين، تظهر سقوط جزءٍ منه في مياه النهر، حيث يظهر تيارٌ قوي، فيما لا تزال بنيته في الاتجاه الآخر للسير صامدة.
وذكر التلفزيون أن فرق الإغاثة أخرجت إلى سطح النهر 5 آليات عُثر بداخلها على القتلى الـ 11.
وتتعرّض مساحات شاسعة من شمال الصين ووسطها منذ الثلاثاء لأمطارٍ غزيرة تسبّبت في فيضاناتٍ وأضرارٍ مادية جسيمة.
وفي مقاطعة شنشي نفسها، تسبَّبت أمطارٌ غزيرة في مقتل 5 أشخاص وفقدان 8 آخرين في باوجي، التي يقطنها نحو 3.2 مليون نسمة، وفقاً لحصيلة أوردتها "شينخوا" الجمعة.
وتعاني الصين ظروفاً مناخية قاسية هذا الصيف، إذ تُسجّل درجات الحرارة مستويات قياسية في بعض الأماكن، ولا سيما في شمال البلاد، بينما يشهد الجنوب أمطاراً وفيضانات.
والتغيُّر المناخي الذي يتفاقم وفقاً لعُلماء بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يجعل هذا النوع من الطقس المتطرف أكثر تواتراً وحدة.
وفي مايو، قُتل 48 شخصاً من جرّاء انهيار طريقٍ سريعٍ في جنوب الصين بعد هطول أمطار غزيرة.