بينهم 38 زوجة.. عائلة مكونة من 199 فردًا تعيش في منزل واحد

وحسب موقع "الحرة"، يُعد "بو زيونا"، رب "أكبر أسرة في العالم"؛ إذ إنه اقترن بـ38 زوجة، وأنجب 89 ابنًا وابنة، بالإضافة إلى عشرات الأحفاد؛ وذلك قبل أن يرحل عام 2021، عن عمر ناهز 76 عامًا، بسبب مضاعفات صحية ناجمة عن ارتفاع ضغط الدم والسكري.