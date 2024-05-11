بعد 24 ساعة من استيقاظه.. وفاة مغربي خرج من التابوت قبل دفنه

نقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصادر مطلعة، أن شخصاً كان قد "عاد إلى الحياة" في مدينة سطات، تُوفي مساء أمس الجمعة، بعد قضاء نحو 24 ساعة بغرفة العناية الفائقة بمركز الحسن الثاني الاستشفائي بعاصمة الشاوية.
وكانت تقارير إعلامية في المغرب، قد تناولت حادثاً غريباً وفريداً من نوعه وقع الخميس الماضي، عندما خرج شخص "ميت" من تابوته بعد وضعه داخله ونصب خيمة العزاء، اعتقادا أنه تُوفي.
ونقل موقع صحيفة "هسبريس" الإلكترونية عن مصادر مطلعة قولها، إن عائلة تنحدر من مدينة سطات كانت قد نقلت أحد أفرادها إلى مستشفى في الدار البيضاء بعد تعرُّضه لوعكة صحية خطيرة، حيث أُجريت له مجموعة من الفحوصات والعلاجات الضرورية، قبل أن تُفاجأ بتسلُّم جثمانه داخل تابوت على أساس أنه فارق الحياة، الخميس، قصد القيام بإجراءات الدفن.
وأكّدت المصادر، أن الأسرة نصبت خيمة العزاء قرب مقر سكنها بمدينة سطات القريبة من الدار البيضاء، وبدأت باستقبال المعزين منذ صباح الخميس، حيث توافد جمعٌ غفيرٌ من أقاربه وأصدقائه، بينما لم تتسرع في الدفن، حيث كانت تنتظر أحد أقرباء المعني بالأمر.
وبعد ساعات، لاحظت العائلة أن "الجثمان" يتحرّك، وسط اندهاش وصدمة مَن عاين الواقعة.
وطلب مسؤولون من العائلة نقل الرجل إلى قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني في سطات على وجه السرعة، وتمّ وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي، لكنه تُوفي مساء أمس الجمعة، بعد قضاء نحو 24 ساعة في غرفة العناية الفائقة.