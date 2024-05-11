بعد 24 ساعة من استيقاظه.. وفاة مغربي خرج من التابوت قبل دفنه

ونقل موقع صحيفة "هسبريس" الإلكترونية عن مصادر مطلعة قولها، إن عائلة تنحدر من مدينة سطات كانت قد نقلت أحد أفرادها إلى مستشفى في الدار البيضاء بعد تعرُّضه لوعكة صحية خطيرة، حيث أُجريت له مجموعة من الفحوصات والعلاجات الضرورية، قبل أن تُفاجأ بتسلُّم جثمانه داخل تابوت على أساس أنه فارق الحياة، الخميس، قصد القيام بإجراءات الدفن.