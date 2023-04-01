ناقوس الخطر.. تدهورٌ قياسي للأنهار الجليدية في النمسا خلال 2022

وأكد -وفق "الفرنسية"- أن "التدهور مستمر بوتيرة سريعة، في وقت يشكل فيه ما سَجّل رقمًا قياسيًّا"؛ لافتًا إلى أن نهر شلاتنكيس الجليدي في تيرول، وهو "في حال تفكك"، خسر 89.5 مترًا من حجمه بعد تدهور بـ54.5 مترًا شهده في العام الفائت.