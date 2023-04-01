ناقوس الخطر.. تدهورٌ قياسي للأنهار الجليدية في النمسا خلال 2022

دق نادي جبال الألب النمساوي، ناقوس الخطر في تقريره السنوي؛ لافتًا إلى أن الأنهار الجليدية في النمسا شهدت عام 2022 أسرع تدهور منذ بدء إحصاء البيانات المرتبطة بها قبل 132 عامًا.
وأشار النادي -الذي تضمن نتائجه في قواعد البيانات العالمية- إلى أن "الأنهار الجليدية النمساوية الـ89 التي تمت مراقبتها، خسرت في المتوسط 28.7 مترًا من حجمها خلال العام الفائت، في رقم "يزيد على التراجع المسجل للعام 2021 بـ2.6 مرة".
وأكد -وفق "الفرنسية"- أن "التدهور مستمر بوتيرة سريعة، في وقت يشكل فيه ما سَجّل رقمًا قياسيًّا"؛ لافتًا إلى أن نهر شلاتنكيس الجليدي في تيرول، وهو "في حال تفكك"، خسر 89.5 مترًا من حجمه بعد تدهور بـ54.5 مترًا شهده في العام الفائت.
وقال غيرهارد ليب، أحد المسؤولين في خدمة القياس: إن هذه الأرقام تكشف عن دور واضح لآثار التغير المناخي الذي يعززه النشاط البشري"؛ فيما ستؤدي هذه الآثار إلى اختفاء الأنهار الجليدية في النمسا "في العام 2075 على أبعد تقدير".
وشدد النادي على معارضته التوسع المستمر لمناطق التزلج على ثلاثة أنهار جليدية "في المنطقة السياحية من تيرول".
ورُصد التدهور نفسه في مختلف أنحاء جبال الألب، التي تضم أربعة آلاف من أصل 215 ألف نهر جليدي في العالم.
وتتسبب ظاهرة تدهور الأنهار الجليدية، في ارتفاع مستوى البحار وعدم استقرار التضاريس الصخرية وزيادة الجفاف.
وستختفي نصف الأنهار الجليدية في العالم بحلول نهاية القرن الراهن؛ بسبب التغير المناخي، على ما ذكرته دراسة نُشرت في مجلة "ساينس" المرموقة في يناير.