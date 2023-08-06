بث مباشر عبر"إكس".. إعلان جديد من ماسك بشأن النزال المرتقب مع زوكربيرغ

وفي وقت سابق من الأحد، قال مالك "إكس" إنه "يرفع الأثقال على مدار اليوم، ويستعد للقتال"، مضيفًا أنه لم يكن لديه الوقت لممارسة التمارين الرياضية، لذا فهو يحضر الأوزان للتدريب في مكان العمل.