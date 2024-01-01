اليابان.. زلزال بقوة 7.4 يضرب وسط البلاد وتحذيرات من موجات "تسونامي"

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي ضرب اليابان كان بقوة 7.4 درجات؛ مشيرة إلى أن قوة الزلازل في بعض مناطق اليابان تصل إلى 7 درجات.