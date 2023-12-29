"جوجل" توافق على تسوية دعوى قضائية أمريكية بقيمة 5 مليارات دولار

وافقت شركة "جوجل" الأمريكية على تسوية دعوى قضائية أمريكية بقيمة وصلت إلى 5 مليارات دولار أمريكي، بعد إدانتها بانتهاك خصوصية المستخدمين، من خلال تتبعهم حتى عندما يكونوا يتصفحون بـ"الوضع الخاص".
وأقرت جوجل وشركتها الأم "ألفابت" بموافقتها على دفع 5 مليارات دولار، بعد إدانتها من قبل المحكمة الأمريكية.
وأجلت القاضية الجزئية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز المحاكمة المقررة في القضية في كاليفورنيا، بعد أن قال المحامون إنهم توصلوا إلى تسوية أولية.
وكانت القاضية روجرز قد رفضت عرض جوجل برفض القضية في وقت سابق من هذا العام، قائلة إنها لا تستطيع الموافقة على موافقة المستخدمين على السماح لجوجل بجمع معلومات عن نشاط التصفح الخاص بهم.
ولم يتم الكشف عن شروط التسوية حتى الآن، ومع ذلك، من المتوقع أن يقدم المحامون تسوية رسمية للحصول على موافقة المحكمة بحلول فبراير 2024.
وتزعم الدعوى الجماعية، المرفوعة منذ عام 2020، أن جوجل تتبعت نشاط المستخدمين حتى عندما قاموا بتعيين متصفح Google Chrome على وضع "التصفح المتخفي" والمتصفحات الأخرى على "الوضع الخاص".
وقالت الدعوى إن جوجل لا يمكنها "الاستمرار في جمع البيانات السرية وغير المصرح بها من كل أمريكي تقريبًا لديه جهاز كمبيوتر أو هاتف".
وقالت جوجل إنها كانت صريحة بشأن البيانات التي جمعتها عندما شاهدها المستخدمون في الوضع الخاص، حتى لو افترض العديد من المستخدمين خلاف ذلك.
وأوضح محرك البحث الشهير إنه جمع سجل البحث، حتى في وضع العرض الخاص، ساعد مالكي المواقع على "تقييم أداء المحتوى والمنتجات والتسويق والمزيد بشكل أفضل".
ويمنح وضع التصفح المتخفي داخل متصفح "كروم" من جوجل للمستخدمين خيار البحث في الإنترنت دون حفظ نشاطهم في المتصفح أو الجهاز.
ولكن يمكن لمواقع الويب التي تمت زيارتها استخدام أدوات مثل "جوجل أنالتيكس" لتتبع الاستخدام.