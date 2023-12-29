"جوجل" توافق على تسوية دعوى قضائية أمريكية بقيمة 5 مليارات دولار

وكانت القاضية روجرز قد رفضت عرض جوجل برفض القضية في وقت سابق من هذا العام، قائلة إنها لا تستطيع الموافقة على موافقة المستخدمين على السماح لجوجل بجمع معلومات عن نشاط التصفح الخاص بهم.