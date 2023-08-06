تونس.. انتشال جثتين وإنقاذ 57 مهاجراً وفقدان العشرات في تحطم قاربين قبالة سواحل لامبيدوزا

قالت وكالة أنباء أنسا الإيطالية: إن مهاجرين اثنين قد قُتلا فيما تم إنقاذ 57 شخصاً بعد تحطم قاربين.
وأضافت الوكالة أن خفر السواحل أنقذ المهاجرين قبالة لامبيدوزا جنوب إيطاليا، وأن القاربين انطلقا من ميناء صفاقس التونسي الذي يعتبر مركزاً لانطلاق المهاجرين نحو أوروبا.
وأوضحت المنظمة أن الناجين تحدثوا عن فقدان أثر 28 شخصاً كانوا على متن قارب، بينما تم الإبلاغ عن فقدان ثلاثة آخرين من الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا في ظل أحوال جويّة عاصفة السبت.
ويعتقد أن القاربين كانا مركبين متهالكين من الحديد أبحرا من صفاقس التونسية الخميس.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية فلافيو دي جياكومو إن الأخيرة تعتقد بوجود "30 مفقوداً على الأقل" استناداً الى شهادات أدلى بها الناجون.