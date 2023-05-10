خلال 3 أشهر فقط.. سكان الكويت ينفقون 37.5 مليار دولار في 2023م

وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار، ارتفعت بنسبة 2.36 بالمئة وبقيمة 827 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ رصيدها 35.8 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، مقارنة برصيد بلغ قرابة 35 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2022، كما زادت على اساس شهري بنسبة 0.42 بالمئة مقارنة بـ35.7 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، وزادت على أساس سنوي بنسبة 6.14 بالمئة مقارنة بمستويات مارس من العام الماضي والبالغة 33.740 مليار دينار. فيما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية خلال الربع الأول بنسبة 0.22 بالمئة.