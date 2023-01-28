"لن أتركها في البرد".. مصري يتصدّر مواقع التواصل بالكويت وهذا ما فعله مع أم وأطفالها

وبسؤاله عن السبب قال: "زوجتي تواصلت معاهم ومش هنسيبها "لن نتركها" هي وبنتها في البرد، تواصلنا مع الشرطة لتسجيل الوضع والحالة، وسنأخذها إلى منزلي مع أسرتي"، وتابع: "الكثيرون ساعدونا في توفير مبلغ من المال يساعدها في تأجير منزل بديل".