"لن أتركها في البرد".. مصري يتصدّر مواقع التواصل بالكويت وهذا ما فعله مع أم وأطفالها

تصدّرت شهامة وافد مصري مقيم في الكويت منصات التواصل الاجتماعي لتصرُّفه النبيل مع سيدة طردها صاحب الشقة هي وأطفالها من المنزل لعدم دفع الإيجار.
وحسب صحيفة "المصري اليوم": ففي الفيديو المتداول بشكل واسع عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، كشف الوافد المصري عن استقباله السيدة وهي من البدون مع أطفالها وأغراضهم في منزله لحين توفير سكن بديل، وظهر في الفيديو وهو يقوم بنقل أغراض السيدة إلى منزله لحين الحصول على شقة مناسبة لهم.
وبسؤاله عن السبب قال: "زوجتي تواصلت معاهم ومش هنسيبها "لن نتركها" هي وبنتها في البرد، تواصلنا مع الشرطة لتسجيل الوضع والحالة، وسنأخذها إلى منزلي مع أسرتي"، وتابع: "الكثيرون ساعدونا في توفير مبلغ من المال يساعدها في تأجير منزل بديل".
وعلّق كثيرون على ما فعله؛ حيث قال أحدهم: "الله يكثر من أمثاله"، وقال آخر: "الله يكتب أجره"، وأضاف آخر: "الله يجزاه خير".