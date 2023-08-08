يوم تذوب الثلوج.. شاهد ما حدث لمنزل أمريكي على ضفة نهر

وبحسب نيكول فيرين، أخصائية الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية؛ فإنه على الرغم من أنه ليس من غير المألوف حدوث مثل هذه الأنواع من الفيضانات المفاجئة؛ إلا أنها كانت قوية جدًّا هذا العام؛ مضيفة أن "مقدار التعرية الذي حدث من المياه سريعة الحركة، لم يسبق له مثيل".