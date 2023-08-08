يوم تذوب الثلوج.. شاهد ما حدث لمنزل أمريكي على ضفة نهر
كشف مقطع فيديو، انهيار منزل مكون من طابقين في ولاية ألاسكا شمالي غرب أمريكا؛ وذلك بسبب الفيضانات والمياه الهائجة، الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية بالولاية، والتي تصب كميات هائلة من المياه في البحيرات والأنهار.
وأظهر الفيديو انهيار المنزل الواقع في مدينة جونو عاصمة ألاسكا، وانجرافه في نهر مندنهال.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات جراء الحادث، حسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وقالت السلطات في ألاسكا: إن المياه في النهر تجاوزت الحد الأقصى يوم السبت، والذي كان مسجلًا في يوليو 2016.
وبحسب نيكول فيرين، أخصائية الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية؛ فإنه على الرغم من أنه ليس من غير المألوف حدوث مثل هذه الأنواع من الفيضانات المفاجئة؛ إلا أنها كانت قوية جدًّا هذا العام؛ مضيفة أن "مقدار التعرية الذي حدث من المياه سريعة الحركة، لم يسبق له مثيل".