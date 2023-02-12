استيقظت لتجد جثة زوجها جوارها.. كارثة "نجوى" وأبنائها في ليلة "المدمر"!

وفي بعض الأحيان كانت تضحك دون نفس، وفي أحيان أخرى كانت غاضبة، وسألت مرارًا عن أطفالها؛ لكن بعد ذلك قاطعهم صوت في مكان ما أعمق تحت الأنقاض، كان الصوت لنجلها محمد وهو يقول لهم إن ظهره يؤلمه.