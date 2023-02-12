استيقظت لتجد جثة زوجها جوارها.. كارثة "نجوى" وأبنائها في ليلة "المدمر"!

مع تلاشي الصدمة الفورية جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، بدأ حجم المأساة الإنسانية بالظهور، كما تقول صحيفة "واشنطن بوست".
ولا يزال من غير المعروف عدد الجثث المتواجدة تحت الأنقاض؛ فيما لا يزال العديد من الناجين لا يعرفون الحقيقة الكاملة عما فقدوه.
وتتذكر اللاجئة السورية في تركيا، نجوى إيبش، أنها استيقظت في تلك الليلة الكارثية لتجد جثة زوجها "حسن" ملفوفة حولها.
كان مُعيل الأسرة "حسن" (37 عامًا) قد أنقذ زوجته نجوى (27 عامًا) وطفلهما الأصغر "ماجد" في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.
وخرجت "نجوى" من الكارثة وهي تتعالج من جراحها في المستشفى، لكنها لا تزال تجهل مصير ابنها الأوسط "محمد"؛ إذ لم يجرؤ أحد من عائلتها على إبلاغها بوضعه وهي حزينة على فقدان زوجها، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
كانت "نجوى" في حيرة من أمرها وعيناها داكنتان من التعب. وقالت، الجمعة، بصوت خافت: "لقد مرت خمسة أيام. من الصعب تصديق ذلك"؛ وفق ما نقلته "الحرة".
وعندما بدأت الأرض تهتز في بلدة "الإصلاحية" الجبلية في تركيا، قفز ابن نجوى الأكبر "منير" البالغ من العمر 12 عامًا من النافذة، وهرع إلى الشارع طالبًا المساعدة من جده وأقارب والدته.
وجاء والد نجوى وإخوتها إلى مكان الحادث، دون أن ينجحوا في إزالة الركام وسط الظلام الدامس قبل أن تصل سيارات الإنقاذ.
كان أقاربها عاجزين عن رفع كتل الطين عما تبقى من غرفة النوم، ولاحقًا في النهار، رأوا جثة "حسن" الذي توفي بجانب زوجته نجوى المصابة. وتمكنوا من الوصول إلى يدها من خلال الحفر في الأنقاض وهي في حالة كارثية.
"كانت نجوى في حالة هيستيرية وظلت تصرخ أن حسن وأولادها قد ماتوا"؛ وفقًا لوصف ابن عمها مصطفى شيخ في حديثه للصحيفة الأمريكية، وقال إنها "أرادت أن نتركها هناك. وأن تدفنها الحجارة أيضًا".
وتواجه العائلات المكلومة معضلة في جنوبي تركيا وشمالي سوريا؛ حيث يحاول الأقارب حماية أحبائهم المفجوعين من الألم المضاعف بعدم إبلاغهم عن مصير ذويهم.
واستغرق وصول سيارات الإنقاذ عدة ساعات لموقع الحادثة.. وفي غضون ذلك ظل أقارب "نجوى" يحاولون تشتيت انتباهها بالنكات وقصص من سوريا والحديث عن الطعام الذي سيطبخونه معًا.
وفي بعض الأحيان كانت تضحك دون نفس، وفي أحيان أخرى كانت غاضبة، وسألت مرارًا عن أطفالها؛ لكن بعد ذلك قاطعهم صوت في مكان ما أعمق تحت الأنقاض، كان الصوت لنجلها محمد وهو يقول لهم إن ظهره يؤلمه.
وأدى اتساع نطاق الدمار إلى عدم وجود معدات حفر كافية لإنقاذ الأشخاص الذين ظلوا تحت الركام.. ففي كل من تركيا وسوريا، لَقِيَ أشخاص حتفهم عندما أزالت معدات بدائية الأنقاض عن الناجين.
وبدون المعدات المناسبة، استغرق الأمر ساعات لإنقاذ نجوى أولًا ثم محمد، وأصيبت ساق نجوى بجروح بالغة، وتم نقلها إلى المستشفى؛ فيما خرج محمد مبتسمًا.
وقال عمه مصطفى إيبش: نعتقد أنه كان في حالة صدمة. لا يمكن القول في ذلك الوقت أن هناك خطأ ما"؛ ولكن سرعان ما عرفوا أن الطفل الصغير مصاب، لكنهم لا يملكون الشجاعة لإبلاغ نجوى بمصير ولدها الذي نقله خاله "عمر" إلى المستشفى دون إخبارها ليتم تشخيصه بأنه مصاب بفشل كلوي.
وبحلول الجمعة، كان الطفل محمد على أجهزة الإنعاش؛ إذ يقول الأطباء إنه عانى من تلف شديد في الدماغ ولا يتوقعون أن يتعافى.
وكانت "نجوى" تسأل عن مصير ابنها من سريرها في المستشفى دون أن يخبرها أحد عن ابنها، بعد أن قضت عدة أيام على السرير الأبيض دون أن يقوم أحد من الطاقم الطبي بغسل دم زوجها عن شعرها.
وفي الإصلاحية، لم يرَ ابنا نجوى الآخران والدتهما منذ أن غادرت إلى المستشفى، على بعد قرابة 100 كلم في غازي عنتاب، وعندما سأل "منير" أقاربه عن مكان والده، توقف عن السؤال بعد أن قالوا له إنه في رحلة عمل.