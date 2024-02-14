الكويت.. ضبط أغنام حية محشوة بـ"هيروين وحشيش وشبو وكبتي"

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قالت "الداخلية" في بيان صحافي: إن رجال المكافحة توصلوا إلى معلومات بوجود شحنة مخدرات، وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات وأخذ الإذن القانوني تم ضبط (3) متهمين وبحوزتهم (5) كيلو من مادة الشبو المخدرة و15 ألف حبة من الكبتاغون و(100) جرام من مادة الهيروين وكيلو من مادة الحشيش المخدرة، مخبأة في أحشاء أغنام حية وبطريقة مبتكرة.