الإعصار "شانشان" يضرب جزيرة كيوشو في اليابان ويتسبب في أمطار غزيرة ورياح قوية

ضرب الإعصار القوي "شانشان" جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب اليابان اليوم الخميس، متسببًا في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية قد تؤدي إلى تدمير بعض المنازل؛ وفقًا لما أعلنته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.