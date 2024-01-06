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فيديو حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد إندونيسي أثناء سجوده بصلاة الفجر

فيديو حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد إندونيسي أثناء سجوده بصلاة الفجر

في مشهدٍ من حسن الخاتمة، كشف فيديو مؤثر عن لحظة وفاة إمام مسجد في إندونيسيا أثناء أداء صلاة الفجر، حين أصيب بأزمة قلبية ومات وهو ساجد.

وحسب صحيفة "تربيون نتورك" الإندونيسية: توفّي "أندي سيامسول بحري"، إمام مسجد العلا في مدينة باليكبابان في منطقة كاليمانتان الشرقية بإندونيسيا، إثر أزمة قلبية أثناء صلاة الفجر يوم 2 يناير الجاري.

وحسب الصحيفة: لم ينتبه المصلّون إلى وفاته لفترة؛ لأنهم كانوا ساجدين؛ مما جعلهم لا يستطيعون رؤيته. وقد لوحظت حالته بعد فترة وجيزة، وتقدّم أحد المصلين لاستئناف الصلاة.

ونقلت الصحيفة عن رواد المسجد: أن "بحري" كان شخصًا فاضلًا حافظًا للقرآن، واختار اللهُ له حسنَ الخاتمة بالموت وهو ساجد.

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