الرجل المحظوظ.. شاهد ما حدث له مع نمر بنغالي ضخم

ويُظهر الفيديو رجلًا يسير بشكل عادي على طول الطريق في المتنزه الوطني، وفجأة يتوقّف الرجل ويتراجع إلى الوراء، وبعد ثوانٍ قليلة يخرج نمر بنغالي ضخم من بين الأدغال ويعبر الطريق، دون أن ينظر ناحية الرجل الذي جَمُدَ في مكانه مرعوبًا، وبعدها يختفي النمر بين أشجار على الجانب الآخر من الطريق، بينما بدا أنّ الرجل كان يتحدّث إلى أشخاص خارج إطار المشاهدة، ويحاول أن يدرك ما يجب عليه فعله، وبعدها تحرّك شخصان مبتعدَيْن عن مكان الخطر، بينما واصل الرجلُ طريقَه في المتنزه.