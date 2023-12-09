الرجل المحظوظ.. شاهد ما حدث له مع نمر بنغالي ضخم

أنقذت عنايةُ الله هذا الرجلَ، حين تأخّرت مقابلته مع نمر بنغالي لثوان قليلة في متنزه مفتوح بالهند، ليعبر الحيوان الشرس الطريق دون أن ينظر نحو الرجل الذي تراجع للوراء، غير مصدق أنه قد نجا.
وتحت عنوان "الرجل الأكثر حظًّا"، قال موقع "اتش أي تي سي" البريطاني: حدثت الواقعة في متنزه جيم كوربيت الوطني، بولاية أوتاراخند، شمالي الهند.
ونشر موظّفُ خدمة الغابات الهندية "بارفين كاسوان"، فيديو الواقعة المرعبة على موقع التواصل الاجتماعي "X"، وحقّق أكثرَ من "700" ألف مشاهدة.
ويُظهر الفيديو رجلًا يسير بشكل عادي على طول الطريق في المتنزه الوطني، وفجأة يتوقّف الرجل ويتراجع إلى الوراء، وبعد ثوانٍ قليلة يخرج نمر بنغالي ضخم من بين الأدغال ويعبر الطريق، دون أن ينظر ناحية الرجل الذي جَمُدَ في مكانه مرعوبًا، وبعدها يختفي النمر بين أشجار على الجانب الآخر من الطريق، بينما بدا أنّ الرجل كان يتحدّث إلى أشخاص خارج إطار المشاهدة، ويحاول أن يدرك ما يجب عليه فعله، وبعدها تحرّك شخصان مبتعدَيْن عن مكان الخطر، بينما واصل الرجلُ طريقَه في المتنزه.
وعلّق كثيرون على الفيديو المثير؛ حيث قال أحدهم: "هل هو الرجل الأكثر حظًّا على قيد الحياة؟ فالنمر لم ينشغل به"، وقال آخر مازحًا: "لا بد أن النمر متعجّل، وربما تأخّر عن موعد ما".
وقال الموقع البريطاني: ليس من المستغرب أن يبدو الرجلُ غيرَ منزعج من النمر؛ لأن متنزه جيم كوربيت الوطني موطنٌ لكثير من النمور.
ويعدُّ متنزهُ جيم كوربيت الوطني أقدمَ حديقة وطنية في الهند، وقد تمّ إنشاؤه لحماية نمور البنغال، وتمّ إنشاء مشروع النمر الهندي في الحديقة عام 1973، ويهدف إلى توفير ملاذ آمن للحيوان، ضمن عدّة متنزّهات وطنية أُنشئت لنفس الهدف.
والنمور ليست الحيوانات الوحيدة الموجودة في المتنزّه الوطنية؛ حيث توجد حيوانات الكسلان، والدببة السوداء، والفيلة، والعديد من الثدييات الأخرى.