"تلة روث متعددة الثقافات"... سر احتفال لامين جمال الشهير بالرقم "304"

ولم يقتصر تألق لامين جمال على برشلونة فحسب، فقد برز الجناح الموهوب مع منتخب بلاده وقدم مستوى استثنائيًا في بطولة كأس أوروبا المقامة حاليًا في ألمانيا، حيث قاد "لاروخا" لمواجهة إنجلترا في نهائي مرتقب مساء اليوم الأحد.