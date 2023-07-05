فيديو طريف.. شاهد ما فعله هذا الحيوان براكب أمواج أمريكي

كشف فيديو طريف عن موقف محرج تعرض له راكب أمواج أمريكي، قبالة ساحل كاليفورنيا، حينما سرق كلب ماء لوح ركوب الماء، واضطر الرجل لمطاردة الحيوان لاستعادة اللوح.